Trabzonspor'da Erce Kardeşler 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, kaleci Erce Kardeşler'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün oynadığımız müsabaka öncesi sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı gerilme nedeniyle kadrodan çıkartılan Erce Kardeşler'in bugün çekilen MR'ında sağ hamstring yapışma yerinde birinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

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