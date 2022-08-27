Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi yaşanıyor

27.08.2022 18:09

Trabzonspor'da ağrıları geçmeyen Uğurcan Çakır'ın Galatasaray maçında forma giyemeyebileceği belirtildi. Bordo-mavili teknik heyetin 2. kaleci Muhammet Taha Tepe'yi dev maça hazırladığı öğrenildi.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Bordo-mavililerde zorlu maç öncesi Uğurcan Çakır depremi yaşanıyor.

UĞURCAN ÇAKIR'IN BEL AĞRILARI GEÇMEDİ

61Saat'in haberine göre, bel ağrıları yaşadığı için 2 haftadır maçlara iğneyle çıkan Uğurcan Çakır'ın ağrılarının geçmediği ve Galatasaray maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Bordo-mavililerde teknik heyetin Uğurcan Çakır'ın oynamama ihtimaline karşın 2. kaleci Muhammet Taha Tepe'yi Galatasaray maçına hazırladığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi yaşanıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:09 Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi yaşanıyor
17:49 Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı
17:18 Tartıştığı kadın, komiser yardımcısını başından vurarak öldürdü
16:49 Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi
16:00 Napoli'den Manchester United'a olay olan Cristiano Ronaldo teklifi! Dünyaları istediler
16:00 Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin litresi 1 lira ucuzlayacak
15:40 Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den Gülşen'in tutuklanmasına tepki: Sahnedeki insanlar masumdur
15:17 Futbolcu Mesut Özil'den sosyal medyada gündem olan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük
14:55 Eski eşinin bıçakladığı kadın yaşadığı dehşeti anlattı! Çocuğunun velayetini istiyor
14:34 Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu opsiyonuyla birlikte Al Ittihad Kalba'ya kiraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 18:13:45. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement