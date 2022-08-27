Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi yaşanıyor

Akşener "Kılıçdaroğlu aday olursa sandığa gitmem" diyen esnafa bakın nasıl cevap verdi

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bu kez zam değil, indirim geliyor

Rusya'ya SİHA satacaklar mı? Bayraktar kardeşlerin yanıtı Putin'i çok kızdıracak

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Bordo-mavililerde zorlu maç öncesi Uğurcan Çakır depremi yaşanıyor.

UĞURCAN ÇAKIR'IN BEL AĞRILARI GEÇMEDİ

61Saat'in haberine göre, bel ağrıları yaşadığı için 2 haftadır maçlara iğneyle çıkan Uğurcan Çakır'ın ağrılarının geçmediği ve Galatasaray maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Bordo-mavililerde teknik heyetin Uğurcan Çakır'ın oynamama ihtimaline karşın 2. kaleci Muhammet Taha Tepe'yi Galatasaray maçına hazırladığı belirtildi.