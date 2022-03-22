Trabzonspor'da gelecek sezonun planlaması yapıldı - Son Dakika
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Trabzonspor'da gelecek sezonun planlaması yapıldı

22.03.2022 17:25
Trabzonspor'da gelecek sezonun planlaması yapıldı

Trabzonspor'da 2022-2023 sezonu planlama toplantısı yapıldı.

Trabzonspor'da 2022-2023 sezonu planlama toplantısı yapıldı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı bugün İstanbul'da bir araya geldi. Yapılan değerlendirme toplantısında A takımın 2022-2023 sezonu planlaması, kadro yapılanması, altyapı organizasyonu ve tesisleşme konularında kulübün çalışmalarına son şekli verildi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı 2022-2023 sezonunun Trabzonspor'a ve Türk futboluna hayırlı olması temennisinde bulunarak toplantıyı sonlandırdı. - TRABZON

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Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da gelecek sezonun planlaması yapıldı - Son Dakika


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