Trabzonspor'da gözler Avrupa'ya çevrildi

Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa da oynadığı son 3 maçı kazanan Trabzonspor, UEFA Avrupa Lig H Grubu'nda gözünü liderliğe çevirdi. Bordo-mavili Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, her hafta üzerine koyarak devam ettiklerini belirterek, Avrupa da grubu lider tamamlama yolunda ilerleyeceklerini belirtti.

Spor Toto Süper Lig'de son iki maçta ortaya koyduğu geri dönüşle 6 puan elde eden Trabzonspor, zirveye doğru tırmanışını sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü Monaco ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, galibiyet serisini Avrupa'da da sürdürmek için mücadele edecek. İlk maçında deplasmanda Ferencvaros'a 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, sahasında ise Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanla tanışmıştı. Grupta 3 puanla averajla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, ligin ardından Avrupa'da da Trabzon'a galibiyetle dönmeli hedefliyor.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, Şampiyonluk yolunda Kayserispor karşısında önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, her hafta üzerine koyarak devam ettiklerini belirtti. Hancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ligdeki iyi oyunu Avrupa'da ortaya koyarak grubu lider olarak tamamlama yolunda ilerleyeceklerini vurguladı. - TRABZON