Trabzonspor'da gözler Nwakaeme'de

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'un gündeminde, yoğun maç takvimi ve sakatlık yaşayan Nwakaeme yer alıyor.

Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının 24'üncü dakikasında çektiği şut sonrası adalesinde ağrı hisseden ve tedbir amaçlı oyundan çıkan Anthony Nwakaeme'nin yaşadığı sakatlık, bugün çekilecek MR sonucunda netlik kazanacak. Sezonun ilk yarısındaki maç takviminin en sıkışık günlerine girmeye hazırlanan bordo mavililerde, üst üste oynanacak karşılaşmalar ile birlikte, Antalyaspor karşılaşmasında yokluğu hissedilen yıldız oyuncu Nwakaeme'nin bu maçlarda forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. Trabzonspor'un as oyuncularından olan Nwakaeme'nin 18 Aralık Cumartesi günü Trabzon'da oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği, MR sonucu ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın yoğun takvim değerlendirmesine göre belli olacak.