Trabzonspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları yarın başlayacak

Sevilmek için sıra bekleyen köpeğin videosu sosyal medyada viral oldu

Bu nasıl vicdansızlık! Üst geçit asansörüne tekme atarak zarar verdi

Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi