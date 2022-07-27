Trabzonspor'da 2 ayrılık - Son Dakika
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Trabzonspor'da 2 ayrılık

27.07.2022 18:17
Trabzonspor'da 2 ayrılık

Trabzonspor'da kadro dışı kalan futbolculardan Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedilirken, Abdülkadir Parmak da 1 yıllığına Gaziantep FK'ya kiralandı.

Trabzonspor'da kadro dışı kalan futbolculardan Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedilirken, Abdülkadir Parmak da 1 yıllığına Gaziantep FK'ya kiralandı.

Trabzonspor'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve yurt dışı kampına götürülmeyen oyunculardan Yunus Mallı ve Abdülkadir Parmak ile yollar ayrıldı. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, kadro dışı kalan oyuncu Yunus Mallı'nın 2023 yılında bitecek olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Bordo mavili kulüp, Mallı'ya 10 taksit halinde toplam 7 milyon TL ödeme yapacak.

Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yunus Mallı'ya kulübümüz için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

YUNUS 23 KEZ FORMA GİYEBİLDİ

2020-21 sezonu devre arasında Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan büyük umutlarla transfer edilen Yunus Mallı, bordo mavili formayla bugüne kadar çıktığı 23 karşılaşmada 649 dakika forma giyebildi. 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 2020-21 sezonunda 13, 2021-22 sezonunda ise 7 kez forma şansı buldu.

PARMAK KİRALANDI

Trabzonspor'un altyapısında yetişen ve disiplinsiz davranışlarıyla gözden çıkarılan Abdülkadir Parmak da yeni sezonda bordo mavili takımda düşünülmeyen oyuncular arasındaydı. Yurt dışı kampına götürülmeyen oyuncu, Süper Lig ekibi Gaziantep FK'ya bedelsiz olarak kiralandı.


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Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi! Tazminat ödemesi 10 taksitle yapılacak Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi! Tazminat ödemesi 10 taksitle yapılacak Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, Gaziantep FK'ye kiralandı Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, Gaziantep FK'ye kiralandı
Kaynak: DHA

Gaziantep FK, Yunus Mallı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da 2 ayrılık - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Trabzonspor'da 2 ayrılık - Son Dakika
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