Trabzonspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Trabzonspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

08.10.2022 18:24
Trabzonspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Kasımpaşa'yı ağırlamaya hazırlanan Trabzonspor'da dün başlayan hazırlıklar bugün devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda dinamik ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 çalışmalar yapıldı. Rondo ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

KIRMIZI KART GÖREN GOMEZ İDMANDAUEFA Avrupa Ligi H grubundaki üçüncü müsabaka olan Monaco maçında forma giyen oyuncular bugün izin yaptı. Geçen sezon sakatlanan ve uzun süren tedavi süreci nedeniyle lisansı çıkartılmayan Bruno Peres ise çalışmalarda yer aldı.

Trabzonspor, 10 Ekim Pazartesi günü oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.


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Kaynak: DHA

Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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