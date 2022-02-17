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Trabzonspor'da Koita döndü, Hamsik takımdan ayrı çalıştı - Son Dakika

Trabzonspor'da Koita döndü, Hamsik takımdan ayrı çalıştı

17.02.2022 19:15
Trabzonspor'da Koita döndü, Hamsik takımdan ayrı çalıştı

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, ligin 26'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, ligin 26'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo mavililerde yeşil sahadan bir süre uzak kalan Fode Koita idmana katılırken 4 oyuncu takımdan ayrı çalıştı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.30'da yapılan antrenmanda soğuk algınlığı geçirdiği için izinli olan teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine takımı yardımcısı Orhan Ak çalıştırdı. Bordo-mavili takım bugünkü antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas, dayanıklılık ve 5'e 2 çalışması yaptı.

FODE KOITA DÖNDÜÇift kale maç ile tamamlanan antrenmanda Marek Hamsik, Anders Trondsen, Salih Kavrazlı ve Stefano Denswil takım arkadaşlarından ayrı çalışma yaptı. Ağrıları nedeniyle bir süredir yeşil sahadan uzak kalan Fode Koita ise bugün takım arkadaşlarıyla birlikte idmanda yer aldı.Bordo-mavililer, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Trabzonspor'da Koita döndü, Hamsik takımdan ayrı çalıştı
Trabzonspor'da Koita döndü, Hamsik takımdan ayrı çalıştı
Trabzonspor'da Koita döndü, Hamsik takımdan ayrı çalıştı
Trabzonspor'da Koita döndü, Hamsik takımdan ayrı çalıştı
Trabzonspor'da Koita döndü, Hamsik takımdan ayrı çalıştı
Trabzonspor'da Koita döndü, Hamsik takımdan ayrı çalıştı
Trabzonspor'da Koita döndü, Hamsik takımdan ayrı çalıştı
Trabzonspor'da Koita döndü, Hamsik takımdan ayrı çalıştı
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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Fode Koita, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Koita döndü, Hamsik takımdan ayrı çalıştı - Son Dakika Spor


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