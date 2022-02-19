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Trabzonspor'da Marek Hamsik, Alanyaspor maçı kadrosunda yer almayacak - Son Dakika

Trabzonspor'da Marek Hamsik, Alanyaspor maçı kadrosunda yer almayacak

19.02.2022 15:05
Trabzonspor'da Marek Hamsik, Alanyaspor maçı kadrosunda yer almayacak

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, sakatlığı bulunan Marek Hamsik'in maç kadrosunda yer almayacağı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, sakatlığı bulunan Marek Hamsik'in maç kadrosunda yer almayacağı açıklandı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Marek Hamsik'in ligin 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından ağrılarının arttığı belirtildi.

Tedavisi süren oyuncunun Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosunda yer almayacağı kaydedilen açıklamada, "Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın izniyle ülkesi Slovakya'ya giden futbolcumuz, pazartesi günü Trabzon'a dönecek ve tedavisine burada devam edilecektir." denildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Marek Hamsik, Alanyaspor maçı kadrosunda yer almayacak - Son Dakika Spor


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