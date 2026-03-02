Trabzonspor\'da Nwaiwu\'nun Sağlık Durumu Açıklandı

TRABZONSPOR'da Chibuike Nwaiwu'nun, sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor Kulübü, Chibuike Nwaiwu'nun, sakatlığı ile ilgili bir açıklama yaptı. Bordo-mavili takımda Süper Lig'in 24'üncü haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Chibuike Nwaiwu'nun sağlık durumuna ilişkin Sağlık Kurulu bir açıklama yaptı. Açıklamada, oyuncunun sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem tespit edildiği ifade edildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Oleksandr Zubkov'un sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 24'üncü haftasında oynadığımız Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Chibuike Nwaiwu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

