Trabzonspor'da Nwakaeme, en golcü sezon peşinde - Son Dakika
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Trabzonspor'da Nwakaeme, en golcü sezon peşinde

29.03.2022 12:06
Trabzonspor'da Nwakaeme, en golcü sezon peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, 1 gol atması halinde Türkiye kariyerinde en golcü sezonuna ulaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, 1 gol atması halinde Türkiye kariyerinde en golcü sezonuna ulaşacak.

Bordo-mavili futbolcu, son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu olurken attığı goller ve ortaya koyduğu performansla takımına önemli katkılar sağladı.

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, 4 sezonda 137 resmi karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 44 kez havalandırırken gol paslarıyla da takımına önemli katkı yaptı.

Nijeryalı oyuncu, ligde 2018-2019 sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-2020'de 29 karşılaşmada 11 gol, 2020-2021'de 34 müsabakada 7 gol, bu sezon ise 24 mücadelede 11 gol attı.

Göztepe karşılaşmasında attığı golle 2019-2020 sezonundaki 11 gollük performansını yakalayan, ardından Çaykur Rizespor maçını boş geçen bordo-mavili futbolcu, Beşiktaş maçında gol atması durumunda en golcü sezonuna ulaşacak.

Gol attığı maçlarda 26 puan

Trabzonspor, Nwakaeme'nin gol attığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak 26 puan topladı.

Nwakaeme, bordo-mavili takımın sezonun ilk haftasında 5-1 galip geldiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ikinci haftada 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor, 3. haftada 1-0 galip geldiği GZT Giresunspor maçı ile 4. haftada 2-2 biten Galatasaray karşılaşmasında birer kez fileleri havalandırarak toplam 4 gol attı.

Nijeryalı futbolcu, bordo-mavili takımın sahasında ligin 11. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği ve 15. haftada Adana Demirspor karşısında 2-0 galip geldiği karşılaşmalarda 1'er gol daha kaydetti.

Nwakaeme, deplasmanda 4-0 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçındaki 2 golüyle bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 2 gol attı. 33 yaşındaki oyuncu, daha sonra ise 3-2 galip geldikleri Yukatel Kayserispor, 1-1 berabere biten Fenerbahçe ve 4-2 kazandıkları Göztepe maçlarında 1'er gol attı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Nwakaeme, en golcü sezon peşinde - Son Dakika


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