Trabzonspor'da Nwakaeme'nin gol katkısı - Son Dakika
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Trabzonspor'da Nwakaeme'nin gol katkısı

15.03.2022 11:43
Trabzonspor'da Nwakaeme'nin gol katkısı

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile yapılan maçta 11. golüne imza atan Anthony Nwakaeme, Çaykur Rizespor karşılaşmasında da fileleri havalandırması halinde Türkiye kariyerinde en golcü sezonuna ulaşacak.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile yapılan maçta 11. golüne imza atan Anthony Nwakaeme, Çaykur Rizespor karşılaşmasında da fileleri havalandırması halinde Türkiye kariyerinde en golcü sezonuna ulaşacak.

Bordo-mavili futbolcu, son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu olurken attığı goller ve ortaya koyduğu performansla da takımına önemli katkılar sağladı.

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, 4 sezonda 136 resmi karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 44 kez havalandırırken gol paslarıyla da önemli katkı yaptı.

Nijeryalı oyuncu, ligde 2018-2019 sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-2020'de 29 karşılaşmada 11 gol, 2020-2021'de 34 müsabakada 7 gol, bu sezon ise 23 mücadelede 11 gol attı.

Göztepe karşılaşmasında attığı golle 2019-2020 sezonundaki 11 gollük performansını yakalayan bordo-mavili futbolcu, Çaykur Rizespor maçında gol atması durumunda en golcü sezonuna ulaşacak.

Gol attığı maçlarda 26 puan

Trabzonspor, Nwakaeme'nin gol attığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak 26 puan topladı.

Nwakaeme, bordo-mavili takımın sezonun ilk haftasında 5-1 galip geldiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ikinci haftada 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor, 3. haftada 1-0 galip geldiği GZT Giresunspor maçı ile 4. haftada 2-2 biten Galatasaray karşılaşmasında birer kez fileleri havalandırarak toplam 4 gol attı.

Nijeryalı futbolcu, bordo-mavili takımın sahasında ligin 11. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği ve 15. haftada Adana Demirspor karşısında 2-0 galip geldiği karşılaşmalarda 1'er gol daha kaydetti.

Nwakaeme, deplasmanda 4-0 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçında attığı 2 golle bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 2 gol attı. 32 yaşındaki oyuncu, daha sonra ise 3-2 galip geldikleri Yukatel Kayserispor, 1-1 berabere biten Fenerbahçe ve 4-2 kazandıkları Göztepe maçlarında 1'er gol attı.

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Kaynak: AA

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