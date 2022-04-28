Trabzonspor'da Nwakaeme ve Hüseyin idmana çıktı - Son Dakika
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Trabzonspor'da Nwakaeme ve Hüseyin idmana çıktı

28.04.2022 00:03
Trabzonspor'da Nwakaeme ve Hüseyin idmana çıktı

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, 35'inci haftada oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, 35'inci haftada oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Şampiyonluğa odaklanan bordo mavili ekipte sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Anthony Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen yeniden idmanlara başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 35'inci haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 16.30'da antrenman yapan bordo-mavili takım, dinamik ısınma, koordinasyon, 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maç ile tamamlanan antrenmanda, dün izinli olan Marek Hamsik, Andreas Cornelius ve Stefano Denswil de çalışma yaptı.

NWAKAEME VE HÜSEYİN DÖNDÜSakatlıkları nedeniyle tedavi gören ve bir süredir idmanlara çıkmayan Anthony Nwakaeme ile Hüseyin Türkmen bugünkü antrenmana katılarak takımdan ayrı düz koşu yaptı. Aşil tendonundaki yırtılma nedeniyle ameliyat olan Bruno Peres idmanda bulunmazken, sakatlığı süren Anders Trondsen de tesislerde tedavisini sürdürdü.Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor'da Nwakaeme ve Hüseyin idmana çıktı
Trabzonspor'da Nwakaeme ve Hüseyin idmana çıktı
Trabzonspor'da Nwakaeme ve Hüseyin idmana çıktı
Trabzonspor'da Nwakaeme ve Hüseyin idmana çıktı
Trabzonspor'da Nwakaeme ve Hüseyin idmana çıktı
Trabzonspor'da Nwakaeme ve Hüseyin idmana çıktı
Trabzonspor'da Nwakaeme ve Hüseyin idmana çıktı
Trabzonspor'da Nwakaeme ve Hüseyin idmana çıktı
Trabzonspor'da Nwakaeme ve Hüseyin idmana çıktı
Trabzonspor'da Nwakaeme ve Hüseyin idmana çıktı
Trabzonspor'da Nwakaeme ve Hüseyin idmana çıktı
Trabzonspor'da Nwakaeme ve Hüseyin idmana çıktı
YORUMLAR
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Fraport TAV Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek Fraport TAV Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek Trabzonspor'da sakatlanan Peres idmanı izledi Trabzonspor'da sakatlanan Peres idmanı izledi

Spor Toto Süper Lig, Hüseyin Türkmen, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Nwakaeme ve Hüseyin idmana çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'da Nwakaeme ve Hüseyin idmana çıktı - Son Dakika
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