Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Süper Lig devi Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Araz Nahçıvan ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya Paul Onuachu'nun yaşadığı sakatlık damga vurdu. Rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kalan Nijeryalı yıldız, sakatlık yaşadı. Sol ayak bileğine darbe alan Onuachu'ya sağlık ekipleri tarafından buz tedavisi uygulandı.
Büyük acı hisseden Onuachu, oyuna devam edemeyerek ayağında buzla kenara alındı. Nijeryalı yıldız, sekerek kenara gelirken, 38. dakikada yerini Danylo Sikan'a bıraktı.
İşte Onuachu'ya yapılan tedaviden bir görüntü;
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'da Onuachu şoku! Sahadan sekerek ayrıldı - Son Dakika
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