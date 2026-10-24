Trabzonspor'da Reis, 26 Ekim'deki Çaykur Rizespor maçına odaklanıldığını belirtti

Trabzonspor'da Reis, 26 Ekim'deki Çaykur Rizespor maçına odaklanıldığını belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 26 Ekim Pazartesi deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor maçına odaklandıklarını söyledi. Reis, her antrenmanın önemli olduğunu ve herkesten her gün yüzde yüzünü vermesini beklediğini belirtti.
Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçına odaklandıklarını söyledi.
Alman teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her antrenman önemli. Sahada olduğumuz her dakika gelişmek için bir fırsat. Herkesten her gün yüzde yüzünü vermesini bekliyorum. Şimdi tüm odağımız pazartesi günkü maçta." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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