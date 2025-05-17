Trabzonspor'da Sakatlık Açıklaması

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcular Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Futbolcularımız Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 36. haftasında deplasmanda oynayacağımız Sipay Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" dedi. - TRABZON
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