Trabzonspor'da Tekke İle Oyun Modeli Değişti

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin gelişiyle oyun modelinde niteliksel bir dönüş olduğunu söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinde yer alan yazısında, dalgalı geçen sezonun son düzlüğünde Teknik Direktör Fatih Tekke'nin gelişiyle oyun modellerinde bir değişim olduğunu belirterek, "Futbol A Takımımız adına dalgalı geçen sezonun son düzlüğünde özellikle Fatih Tekke'nin gelişiyle birlikte oyun modelimizde niteliksel bir dönüşüm gözlemlenmiştir. Hücum çeşitliliği artmış, takım savunması koordinasyonu gelişmiş, topa sahip olma süresi yükselmiştir. Bu teknik dönüşüm bizi Türkiye Kupası'nda finale taşımış, lig sıralamasında da yukarıya doğru ivmelendirmiştir" dedi.

Önlerinde uzun bir yol olduğunu belirten Doğan, "Bu yol; vizyonla çiziliyor, taşları bilimle ve akılla döşeniyor. Trabzonspor hem geçmişinin mirasıyla hem de çağın gereklilikleriyle yolunda emin adımlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON