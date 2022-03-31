Trabzonspor'da Trondsen ameliyat oldu - Son Dakika
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Trabzonspor'da Trondsen ameliyat oldu

31.03.2022 17:37
Trabzonspor'da Trondsen ameliyat oldu

Trabzonspor'da sağ uyluk üst adale tendonunda yırtık tespit edilen Anders Trondsen, İspanya'da ameliyat oldu.

Trabzonspor'da sağ uyluk üst adale tendonunda yırtık tespit edilen Anders Trondsen, İspanya'da ameliyat oldu.

Trabzonspor Kulübü'nden sağ uyluk üst adale tendonunda yırtık tespit edilen Anders Trondsen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Norveçli futbolcumuz Anders Trondsen İspanya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Sağ uyluk üst adale tendonunda yırtık tespit edilen Trondsen, İspanya'nın Barcelona şehrinde ameliyat oldu. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" denildi.

Trabzonspor'da Trondsen sezonu kapatırken, Beşiktaş maçı öncesi savunmanın sağında Bruno Peres cezalı, stoperler Vitor Hugo ve Ahmetcan Kaplan'ın da sakatlıkları bulunuyor.


- Trabzon
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Trabzonspor, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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