Trabzonspor'da Trondsen'in sözleşmesi feshedildi - Son Dakika
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Trabzonspor'da Trondsen'in sözleşmesi feshedildi

26.09.2022 13:39
Trabzonspor'da Trondsen'in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Anders Trondsen ile yollar ayrıldı.

Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Anders Trondsen ile yollar ayrıldı.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 (On Bir) taksit halinde 1.252.500 EUR fesih tazminatı ödenecektir" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Trondsen'in sözleşmesi feshedildi - Son Dakika

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