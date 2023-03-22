Trabzonspor, 'Abdullah Avcı ile yeniden anlaşıldı' iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Trabzonspor, 'Abdullah Avcı ile yeniden anlaşıldı' iddialarını yalanladı

22.03.2023 13:48

Trabzonspor'da yapılacak başkanlık seçimine tek aday olarak girecek olan Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı'nın yeniden takıma döneceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Doğan yaptığı açıklamada, "Ne Abdullah Avcı'nın böyle bir düşüncesi, talebi var, ne de yönetimin böyle bir düşüncesi var." şeklinde konuştu.

Trabzonspor'da olağanüstü seçimli genel kurula tek aday olarak girecek olan Ertuğrul Doğan, açıklamalarda bulundu. Doğan, bordo-mavili takımdaki görevinden istifa eden Abdullah Avcı'nın yeniden takıma döneceği iddialarına da yanıt verdi

"ORHAN AK İLE DEVAM EDİYORUZ"

Doğan yaptığı açıklamada, "Ne Abdullah Avcı'nın böyle bir düşüncesi, talebi var, ne de yönetimin böyle bir düşüncesi var. Şu anda genel kurula kadar Orhan Ak ile devam ediyoruz." dedi.

"BU HİÇ KİMSENİN TEK BAŞINA YAPACAĞI BİR İŞ DEĞİL"

Seçimle ilgili açıklamasında ise Doğan, "Genel kurula tek listeyle giriyoruz, tek yürek çıkalım. Her zamankinden çok kenetlenmeye, desteğe ihtiyacımız var. Bu hiç kimsenin tek başına yapacağı bir iş değil." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Trabzonspor, 'Abdullah Avcı ile yeniden anlaşıldı' iddialarını yalanladı - Son Dakika


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