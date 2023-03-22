Trabzonspor'da olağanüstü seçimli genel kurula tek aday olarak girecek olan Ertuğrul Doğan, açıklamalarda bulundu. Doğan, bordo-mavili takımdaki görevinden istifa eden Abdullah Avcı'nın yeniden takıma döneceği iddialarına da yanıt verdi
Doğan yaptığı açıklamada, "Ne Abdullah Avcı'nın böyle bir düşüncesi, talebi var, ne de yönetimin böyle bir düşüncesi var. Şu anda genel kurula kadar Orhan Ak ile devam ediyoruz." dedi.
Seçimle ilgili açıklamasında ise Doğan, "Genel kurula tek listeyle giriyoruz, tek yürek çıkalım. Her zamankinden çok kenetlenmeye, desteğe ihtiyacımız var. Bu hiç kimsenin tek başına yapacağı bir iş değil." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, 'Abdullah Avcı ile yeniden anlaşıldı' iddialarını yalanladı - Son Dakika