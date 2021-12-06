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Trabzonspor'da yeniden başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu: Daha yeni başladık - Son Dakika

Trabzonspor'da yeniden başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu: Daha yeni başladık

06.12.2021 08:50
Trabzonspor'da yeniden başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu: Daha yeni başladık

Trabzonspor Kulübünün 78'inci olağan genel kurulunda yeniden başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu, "Biz Trabzonspor olarak, yönetim kurulu olarak 'Daha yeni başladık' diyoruz" dedi.

Ahmet Ağaoğlu, kulübe emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Hem yeni yönetim kurulunda yer alan arkadaşları hem de görevlerine yeni seçilen değerli kurul başkanlarımızı, kurul üyelerini kutluyorum ve görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Trabzonspor'u arzulanan, hayal edilen ve düşünülen başarıyla kilitlenmiş, başarıya hedeflenmiş çalışma programıyla birlikte layık olduğu noktaya getirmek için var güçleriyle çalışacaklarının sözünü yönetim kurulu adına veren Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"FARKLI BİR MİSYONUN TEMSİLCİSİYİZ"

"Yeni göreve gelen yönetim kurulu ve başkanı olarak bizim hedefimiz sadece şampiyonluk, kupalar ya da sportif başarı değil. Trabzonspor Kulübü şanlı tarihi adına ülke futbolu, ülke sporu adına sorumluluk almış, bu sorumluluğun gereğini yerine getirirken ülke sporunu da farklı bir noktaya taşımış bir kulüp. Trabzonspor, farklı bir misyonun temsilcisi olarak ülke futbolunda yerini almıştır. Trabzonspor Kulübünün hedefi sadece ve sadece şampiyonluk ve sportif başarı değildir. Hepinizin de malum olduğu üzere özellikle son yıllarda sportif anlamda, performans anlamında ve ekonomik anlamda ciddi şekilde kan kaybeden Türk futboluna karşı da tüm kulüpler olarak sorumluluğumuz vardır. Hiçbir kulüp ne ekonomik olarak ne de sportif olarak bu başarısızlıklarda bizim de payımız yoktur diyemez. Bu konuda en ağır sorumluğu da alıp elimizden gelen çabayı sarf edeceğimizden tüm futbol kamuoyu emin olsun."

"YAN YANA YÜRÜMEYE DEVAM"

Ağaoğlu,54 yıllık şanlı tarihleriyle hiç bitmeyecek bir mücadelenin içerisinde olduklarının bilinciyle asla vazgeçmeden yollarına devam edeceklerini vurgulayarak, "Her şeyden keyif alarak, sürdürebilir başarının yanı sıra yan yana yürümeye devam ediyoruz. Çünkü, dün bile geçmişte kaldı. Biz Trabzonspor olarak, yönetim kurulu olarak 'Daha yeni başladık' diyoruz" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'da yeniden başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu: Daha yeni başladık

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da yeniden başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu: Daha yeni başladık - Son Dakika Spor


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