Trabzonspor'dan Anadolu Takımlarına Puan Kaybı
Trabzonspor'dan Anadolu Takımlarına Puan Kaybı

18.05.2026 10:55
Trabzonspor, Anadolu kulüpleri karşısında yaşadığı 23 puan kaybıyla şampiyonluk yarışında zorlandı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezon zirve yarışının içinde kalmasına rağmen şampiyonluk yolunda en büyük darbeyi Anadolu kulüpleri karşısında yaşadığı puan kayıplarıyla aldı. Bordo-mavililer; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında 10 puan kaybederken, Anadolu takımlarına tam 23 puan bıraktı.

Trendyol Süper Lig'i 69 puanla üçüncü sırada tamamlayan bordo-mavililer, iyi başladığı sezonu kötü tamamladı. Son hafta sahasında Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, özellikle son bölümlerde yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında ağır yara aldı. Evinde Galatasaray karşısında elde ettiği kritik galibiyetin ardından gelen 4 haftalık süreçte kaybedilen 9 puan, şampiyonluk umutlarını zora soktu.

3 büyüklerle başa baş mücadele

Sezon başında rakiplerine göre çok daha mütevazı bir bütçeyle planlı bir kadro yapılanmasına giden Trabzonspor; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı önemli bir performans sergiledi. Bordo-mavililer, söz konusu rakipleriyle oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu 8 puan topladı.

Karadeniz temsilcisi, yalnızca Fenerbahçe'den puan alamazken, Beşiktaş ve sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'dan 4'er puan toplamayı başardı.

Kayıplar Anadolu takımlarına karşı geldi

Trabzonspor'un sezonu zirvede tamamlayamamasındaki temel neden ise Anadolu kulüpleri karşısında yaşanan beklenmedik puan kayıpları oldu. Bordo-mavililer, 3 büyüklerin dışındaki rakiplerine karşı tam 23 puan kaybetti.

Gençlerbirliği'ne 2 maçta da mağlup olan Trabzonspor, Alanyaspor ile oynadığı 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda Konyaspor'a kaybeden bordo-mavililer; Samsunspor, Gaziantep FK, Antalyaspor, Başakşehir ve Göztepe karşısında bıraktığı puanlarla zirve yarışında avantajını kaybetti. Bordo-mavililer, Anadolu ekiplerine karşı yaşadığı puan kayıpları, sezonun sonucunu belirledi.

Trabzonspor'un 3 büyükler dışında puan kaybettiği maçlar şöyle:

İlk devre

Trabzonspor: 1 - Samsunspor: 1 (2 puan)

Trabzonspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (2 puan)

Trabzonspor: 1 - Alanyaspor: 1 (2 puan)

Gençlerbirliği: 4 - Trabzonspor: 3 (3 puan)

İkinci devre

Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 (2 puan)

Alanyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 (2 puan)

Trabzonspor: 1 - Başakşehir: 1 (2 puan)

Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 1 (3 puan)

Trabzonspor: 1 - Göztepe: 1 (2 puan)

Trabzonspor: 0 - Gençlerbirliği: 3 (3 puan) - TRABZON

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
