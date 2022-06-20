Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama

20.06.2022 16:16

Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme konusuna açıklık getirdi. Fenerbahçe Kulübü, oyuncuyla hiçbir ilgilerinin olmadığını ifade etti.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertliler, transfer dönemine de hızlı başladı. Birçok isimle anılan Fenerbahçe, bu isimlerinden biri olan Anthony Nwakaeme konusuna açıklık getirdi.

"TRANSFER GİRİŞİMİ OLMAMIŞTIR"

Fenerbahçe Kulübü resmi hesabından, Trabzonspor'dan ayrılan tecrübeli kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme ile ilgilenmediklerini belirterek: Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır. Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500
Ortalığı ayağa kaldıran paylaşım! Luiz Gustavo'nun eşinden Trabzonspor bayrağına sansür Ortalığı ayağa kaldıran paylaşım! Luiz Gustavo'nun eşinden Trabzonspor bayrağına sansür

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama - Son Dakika


Son Dakika
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
16:11 Masaj salonunda fuhuş ihbarı ekipleri harekete geçirdi! 2 kadın suçüstü yakalandı
15:59 Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik indirimi sonrası verilen 23 yıl hapis cezası acılı aileyi isyan ettirdi: Baştan beri beklediğimiz karar çıktı
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
15:21 Pınar Gültekin'in katil zanlısı haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı
15:10 İbrahim Tatlıses, Babalar Günü'nde isyan etti: Ben vurulduğumda oğlum Ahmet gidip şirket kasamı boşalttı, onlar bana büyü yaptılar!
14:57 Yunan basınında şok iddia: Miçotakis, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin aleyhine lobi çalışması yapacak
14:54 Eski Real Madridli yıldız Cicinho'dan şaşırtan itiraf: Madrid idmanlarına sarhoş giderdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 16:31:07. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement