Trabzonspor'dan Hedef Kupayla Sezonu Tamamlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor'dan Hedef Kupayla Sezonu Tamamlama

09.05.2026 23:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik direktör Fatih Tekke, Beşiktaş'ı yenerek sezonu kupayla bitirme hedeflerini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, sezonu kupayla tamamlamak istediklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, "Bizim için sonuç olarak mutlu eden bir maç oldu. Son oynadığımız maçlarda galibiyet yoktu. Derbide galibiyet önemli. Hızlı hücumla pozisyonlar bulmaktı amacımız ama final paslarında başarılı olamadık. Beşiktaş daha baskılı oynadı denebilir. Hasar almadık, sakatlık olmadı. Bu bizim için önemli. Çarşamba günü yılın en önemli maçına çıkacağız. Kadro derinliğinden dolayı bazı oyuncular 90 dakika oynamak zorunda kaldı. Üzücü anlarıyla, hatasıyla bir maç bitti. Çarşamba günü değerli bir maça çıkacağız. Ligi çok iyi getirdik, beklentinin üstünde bir sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş'tan kiraladıkları Ernest Muçi ile ilgili konuşan bordo-mavili teknik adam, "Muçi'yle ilgili fikrimi kulübe de kendisine de ilettim. Muçi bulunduğu dönem itibariyle çok faydalı oldu, iyi şeyler yaptı. Muçi'nin olmasını istemek noktasında soru işareti yok. Ekonomik olarak sıkıntı olabilir ama bizim istediğimiz yönde olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sakat futbolcuların durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Tekke, "Savic'in durumu belli değil. Felipe belki oynayabilir. Pina dönecek ama stoper mevkiinde çarşamba günü ne olur bilmiyorum. Onana'yı henüz bilmiyorum ama olabildiğince güçlü çıkmaya çalışacağız. Kimle çıkarsak çıkalım kazanmamız gereken bir maç." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a yönelik istifa tezahüratlarına da değinen Tekke, "Konyaspor maçında son dakikada tartışılabilir bir penaltı vardı, Beşiktaş'ın iki topu direkten döndü. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncusu bu statta istifaya davet ediliyor. Bu tepkileri hak etmiyoruz. Kimseyi koruduğumu düşünmeyin. Bu yarın bana da yapılacak. Türkiye'de bu yapılıyor. Yaptıklarımızın bir değeri yok. Hayaller birleştiriyor gerçekler ayrıştırıyor. Türkiye'nin iklimi, gerçeği bu. İyi olmak için sadece çalışıyoruz. Avrupa'ya kalmayı garantilemiş olmamıza rağmen transferine çok yakın olduğumuz 2 oyuncu yine bizi reddetti. Bunun ülke futboluyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bunun zararını herkes çekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Hedef Kupayla Sezonu Tamamlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı

00:28
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
00:09
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
23:47
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bomba gönderme
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme
23:32
Fenerbahçe’den tepki: ’’Sakın ha’ sezonu sona erdi
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
23:12
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı İşte Devler Ligi’ni garantileyen ilk 16 takım
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı! İşte Devler Ligi'ni garantileyen ilk 16 takım
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 00:35:31. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor'dan Hedef Kupayla Sezonu Tamamlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.