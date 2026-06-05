Trabzonspor'dan İki Yeni Transfer - Son Dakika
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Trabzonspor'dan İki Yeni Transfer

Trabzonspor\'dan İki Yeni Transfer
05.06.2026 21:36
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Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık, Ernest Muçi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

YENİ sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kadrosunu iki önemli isimle güçlendirdi. Bordo-mavili kulüp, Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık, Arnavut futbolcu Ernest Muçi ile ise 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Trabzonspor, yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına hız verirken hem tecrübeli orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi hem de hücum hattının önemli isimlerinden Ernest Muçi ile anlaşma sağladı. Kulüp, her iki transferin mali detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

RUSLAN MALINOVSKYI İLE 3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Trabzonspor Kulübü, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını belirtirken, KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 ve 2027/2028 futbol sezonlarında, her bir sezon için 1.500.000 euro garanti ücret ve 500.000 euro imza ücreti, 2028/2029 futbol sezonunda ise 1.500.000 euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

ERNEST MUCI İLE 3+1 YILLIK ANLAŞMA

Bordo-mavili kulüpten Ernest Muçi ile yapılan sözleşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 2.500.000 euro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, oyuncuya 2029/2030 futbol sezonu için 2.750.000 euro garanti ücret ödemesi yapılacaktır" denildi.

ORTA SAHA VE HÜCUM HATTINA TAKVİYE

Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Trabzonspor, Malinovskyi transferiyle orta sahadaki tecrübe ve oyun kurucu gücünü artırmayı hedeflerken, geçtiğimiz sezon bordo-mavili takımda kiralık olarak forma giyen ve ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Muçi'nin de uzun vadeli planlamanın önemli parçalarından biri olması bekleniyor. Bordo-mavililer, transfer çalışmalarını sürdürürken yeni isimler için de girişimlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Ernest Muçi, Trabzonspor, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan İki Yeni Transfer - Son Dakika

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