Trabzonspor'dan Oulai Transferi

Trabzonspor, genç futbolcusu Christ Inao Oulai'nin İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Bordo-mavili kulüp, transferden bonuslarla birlikte toplam 30 milyon 61 Euro gelir elde edecek.

Trabzonspor'un Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, profesyonel futbolcu Christ Inao Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi. Yapılan açıklamaya göre bordo-mavili kulüp, transfer kapsamında 26 milyon Euro garanti bedel ve 4 milyon 61 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30 milyon 61 Euro gelir elde edecek.

Anlaşmada ayrıca, Oulai'nin gelecekte başka bir kulübe transfer olması halinde elde edilecek net bonservis gelirinin yüzde 10'unun Trabzonspor'a ödeneceği maddesi de yer aldı.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken genç futbolcu, böylece kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelli satışlarından biri olarak Fiorentina'nın yolunu tuttu. - TRABZON