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Trabzonspor'dan Stefano Denswil'in sağlık durumu ile ilgili açıklama - Son Dakika
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Trabzonspor'dan Stefano Denswil'in sağlık durumu ile ilgili açıklama

Trabzonspor Kulübü, antrenman sırasında ağrı hisseden Stefano Denswil'in sol alt adalesinde yaralanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Trabzonspor\'dan Stefano Denswil\'in sağlık durumu ile ilgili açıklama
03.01.2024 - 15:10,
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Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON, Trabzonspor'dan Stefano Denswil'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor Kulübü'nden dün yapılan antrenman sırasında ağrı hisseden Denswill'in sağlık durumu ile ilgili olarak açıklama geldi. Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefano Denswil'in sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol A takımımızın dün (2 Ocak Salı) günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Stefona Denswill'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" dedi.

Kaynak: DHA
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