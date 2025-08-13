Trabzonspor'dan TS Black Card Çağrısı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, başlattıkları TS Black Card kampanyasında hedeflerinin 10 bin kartı hep birlikte tüketmek olduğunu ifade ederek, taraftarları bu dayanışmanın bir parçası olmaya davet etti.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, TS Black Card kampanyasının yalnızca bir kart projesi değil, Trabzonspor'un geleceğine uzanan bir umut köprüsü olduğunu, bu köprüyü hep birlikte, yan yana, omuz omuza inşa ettiklerini belirtti.

Kampanyada önemli olanın kaç kart alındığı değil, kulübe, armaya, şehre ve renklere gösterilen vefa olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Bir kart alan da birdir, on kart alan da, yüz kart alan da. Çünkü mesele sayı değil, yürek meselesidir. Hedefimiz, 10 bin kartı hep birlikte tüketmek. Gücü yeten herkesi, bu dayanışmanın bir parçası olmaya davet ediyorum. Trabzonspor'un aydınlık yarınlarını, bugün atacağımız adımlar belirleyecek. Gelin bu yola birlikte çıkalım. Bordo-mavi sevdamız için, çocuklarımızın gururla taşıyacağı bir Trabzonspor için. Unutmayın biz bir araya geldiğimizde Trabzonspor'un önünde hiç kimse duramaz."