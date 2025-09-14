Trabzonspor'dan VAR İptaline Sert Tepki - Son Dakika
Trabzonspor'dan VAR İptaline Sert Tepki

14.09.2025 22:49
Mahmut Ören, Onuachu'nun golünün VAR'la iptaline MHK ve TFF'ye adalet çağrısı yaptı.

TRABZONSPOR Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Fenerbahçe- Trabzonspor karşılaşmasında Paul Onuachu'nun attığı golün VAR kararıyla iptal edilmesine tepki göstererek, "MHK ve TFF'yi bir kez daha adalete, tarafsızlığa ve sorumluluk bilincine davet ediyoruz. Artık yeter, tuzu kokutmayın, taraf tutmayın" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, yaptığı yazılı açıklamada; bordo mavili oyuncu Onuachu'nun attığı golün VAR kararıyla iptal edilmesine tepki göstererek MHK ve TFF'ye 'adalet' çağrısında bulundu. Ören açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sahada kazanmak mümkün değil; yazıklar olsun. Onuachu tam olarak nasıl sıçramalı? Onuachu'nun, her açıdan tertemiz olan golünün VAR müdahalesiyle ve hakem oyunlarıyla iptal edilmesi, Türk futbolunda adaletin olmadığının en açık kanıtıdır. Faulün olmadığı bir pozisyona masa başında faul üretilmesi kabul edilemez! MHK ve TFF'yi bir kez daha adalete, tarafsızlığa ve sorumluluk bilincine davet ediyoruz. Futbol, milyonların emeği ve alın teridir; masa başında alınan kararlarla kirletilemez. Adalet herkes için elzemdir. Artık yeter! Tuzu kokutmayın, taraf tutmayın. Sahadaki emeğe, alın terine saygı duyun."

Kaynak: DHA

Trabzonspor'dan VAR İptaline Sert Tepki
