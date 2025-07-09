Trabzonspor\'dan Yeni Sezon Hazırlıkları

YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarını bugün sabah saat 10.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.
Trabzonspor, sezon hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
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