Trabzonspor, Denswil ile 4 yıllığına anlaştı - Son Dakika
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Trabzonspor, Denswil ile 4 yıllığına anlaştı

16.06.2022 17:03
Trabzonspor, Denswil ile 4 yıllığına anlaştı

Trabzonspor, Stefano Denswil ile 3+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladıTrabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bordo mavili takım ile Stefano Denswil arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık anlaşma sağlandı.

Trabzonspor, Stefano Denswil ile 3+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bordo mavili takım ile Stefano Denswil arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre tecrübeli oyuncuya 2022-23 futbol sezonu için 1 milyon 250 bin Euro ve 900 bin Euro imza ücreti, 2023-24 ile 2024-25 futbol sezonları için her yıl 1 milyon 250 bin Euro ve 950 bin Euro imza ücreti ödenecek. Opsiyon sezonu olan 2025-26 futbol sezonunda ise oyuncuya 1 milyon 250 bin Euro ve 450 bin Euro imza ücreti ödenecek.

Oyuncunun menajerine de ayrıca, futbolcunun sözleşmesinin devam etmesi şartına bağlı olarak Denswil'e ödenecek yıllık ücretin yüzde 5'i kadar ödeme yapılacak.

- Trabzon
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Kaynak: DHA

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

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