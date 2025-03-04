Trabzonspor Deplasmanda Galibiyet Alamıyor - Son Dakika
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Trabzonspor Deplasmanda Galibiyet Alamıyor

Trabzonspor Deplasmanda Galibiyet Alamıyor

Trabzonspor, 12 deplasman maçında 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle galibiyet hasreti çekiyor.

04.03.2025 11:25
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 26 haftada henüz deplasman galibiyeti elde edemedi. Bordo-mavililer, Hatayspor ile dış sahada maç kazanamayan iki takımdan biri oldu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Konyaspor'a 1-0 kaybeden Trabzonspor, dış sahadaki galibiyet hasretini sürdürdü. Deplasmanda son olarak 18 Mayıs 2024 tarihinde Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, söz konusu müsabakadan bu yana rakip sahalarda maç kazanamadı.

Hasret 12 maça ulaştı

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçtan 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, attığı 9 gole karşılık ise kalesinde 17 gol gördü. Bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ile deplasmanda maç kazanamayan iki takımdan biri olurken, dış saha tablosunda ise 5 puanla 16. sırada yer aldı.

Şenol Güneş de şaşkın

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş de teknik adamlık kariyerinde bir ilki yaşıyor. 10 maçtır deplasmanda galibiyet alamayan tecrübeli teknik direktör, kariyerinin en kötü dış saha tablosuyla karşı karşıya. Güneş, bu sezon 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle deplasmanda sadece 3 puan toplayabildi.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Sivasspor ve geçici olarak takımın başında olan Futbol Genel Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde Eyüpspor'la golsüz berabere kalmıştı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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