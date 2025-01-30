Trabzonspor Deplasmanda Galibiyet Arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor Deplasmanda Galibiyet Arıyor

Trabzonspor, Bellona Kayserispor ile deplasmanda galip gelerek 259 gün süren hasrete son vermek istiyor.

30.01.2025 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon dış sahada ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor, Bellona Kayserispor'u mağlup etmesi halinde 259 günlük deplasman galibiyeti hasretine Kayseri'de son vermiş olacak.

9 maçta 4 puan elde etti

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 9 maçtan 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.

Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor ile berabere kalan Trabzonspor; Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip, dış saha maçlarında kazanabileceği 27 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi.

Ligde 25 puanı bulunan Trabzonspor, evindeki maçlarda ise 21 puan topladı.

3 çalıştırıcı galibiyet yaşayamadı

Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı 9 lig maçında 3 farklı teknik adam görev yaptı.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor'a konuk olurken, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Ligde bir sonraki dış saha maçında ikas Eyüpspor ile karşılaşan bordo-mavili takım, geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde İstanbul'dan golsüz beraberlikle döndü.

Daha sonra 5. kez takımın başına getirilen Şenol Güneş ile 7 deplasman maçı oynayan Trabzonspor, bu müsabakaları da 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle tamamlayıp, galibiyet hasretini dindiremedi.

Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Gaziantep FK ile 0-0 ve Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe, Corendon Alanyaspor'a ve Reeder Samsunspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3 yenildi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Kayserispor, Trabzonspor, Cumartesi, Cumartesi, Kayseri, Bellona, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Deplasmanda Galibiyet Arıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 17:11:39. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor Deplasmanda Galibiyet Arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.