Trabzonspor Deplasmanda Geri Dönüş Yapamıyor - Son Dakika
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Trabzonspor Deplasmanda Geri Dönüş Yapamıyor

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, dış sahada 260 gündür galibiyet alamıyor, 25 puan kaybetti.

02.02.2025 11:46
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Trendyol Süper Lig'de Bellona Kayserispor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon dış sahada hiç kazanamazken önemli puan kayıpları yaşadı.

Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten itibaren deplasmanda galibiyet elde edemedi.

Bellona Kayserispor beraberliği ile Trabzonspor'un deplasman galibiyet hasreti de 260 güne çıktı.

İç ve dış sahada farklı sonuçlar

Trabzonspor, iç sahada 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 21 puan toplayarak maç başına 2.1 puan ortalaması yakaladı.

Karadeniz ekibi, dış sahada 10 maçta ise 5 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 5 puan toplarken, 0.5 puan ortalaması ile düşük bir oranda kaldı.

Trabzonspor, dış sahada Atakaş Hatayspor ile birlikte galibiyet alamayan iki takımdan biri oldu.

Dış sahada 25 puanlık kayıp

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda sadece 5 puan hanesine yazdırırken, 25 puan kaybetti.

Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor, Bellona Kayserispor ile berabere kalan bordo-mavililer, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a mağlup oldu.

Ligde 26 puanı bulunan Trabzonspor, deplasman maçlarında 25 puan kaybetti.

Geçen sezon 10 maçta 17 puan toplamıştı

Trabzonspor, geçen sezon ligde ilk 10 dış saha maçında 17 puan toplamıştı.

Bordo-mavililer, geçen sezon söz konusu 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak bu sezondan 12 puan daha fazla puan elde etmişti.

3 çalıştırıcı galibiyet yaşayamadı

Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı 10 lig maçında 3 farklı teknik adam görev yaptı.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor'a konuk olurken, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Ligde bir sonraki dış saha maçında ikas Eyüpspor ile karşılaşan bordo-mavili takım, geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde İstanbul'dan golsüz beraberlikle döndü.

Güneş ile 8 dış saha maçında 3 puan

Takımın başına 5. kez getirilen Şenol Güneş ile 8 deplasman maçı oynayan Trabzonspor, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alıp sadece 3 puan toplayabildi.

Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe, Corendon Alanyaspor'a ve Reeder Samsunspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3 yenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Deplasmanda Geri Dönüş Yapamıyor - Son Dakika

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