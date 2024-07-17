Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in sözleşmesini feshetti

Spor

Trabzonspor, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüp yaptığı açıklamada, "Kourbelis ile 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya bugüne kadar hak etmiş olduğu maaş ve diğer alacakları dışında herhangi bir fesih tazminatı ödemesi yapılmayacaktır" denildi. - TRABZON