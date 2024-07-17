Trabzonspor, Dimitrios Kourmpelis'in sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Dimitrios Kourmpelis'in sözleşmesini feshetti

Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Dimitrios Kourmpelis'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu. Fesih sonucunda oyuncuya herhangi bir tazminat ödenmeyeceği belirtildi.

17.07.2024 16:21
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Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Dimitrios Kourmpelis'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şöyle denildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourmpelis arasındaki 1 Temmuz 2023 başlangıç ve 30 Haziran 2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya bugüne kadar hak etmiş olduğu maaş ve diğer alacakları dışında herhangi bir fesih tazminatı ödemesi yapılmayacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Dimitrios Kourmpelis'in sözleşmesini feshetti - Son Dakika

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