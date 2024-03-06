Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, 16 yıldır sürdürdüğü Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı.
Ören, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, 2 Mart'ta Trabzonspor camiasına yakışır şekilde, olgunluk ve centilmenlik içerisinde geçen bir genel kurul yaşandığını söyledi.
Kendisini göreve layık görenlere teşekkür eden Ören, şu değerlendirmede bulundu:
"Sizlerin büyük desteğiyle denetim kurulu başkanlığına aralıksız hizmetimin 16. yılını doldurduğum şu günlerde, Divan Kurulu Başkanlığı'na getirilmem nedeniyle görevimin son durağına gelmiş bulunuyorum. Geçen bu süreçte önceliğim Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil etmek için en iyi şekilde çalışmak olmuştur. Dönüp geçmişe baktıkça görüyoruz ki görevi aldığımız günlerde sunulan raporlara göre çok daha dikkat çekici ve çok daha uyarıcı raporlar sunmuşuz. Bu yüzden son derece huzurlu ve gururluyum."
Ören, üyelere şöyle seslendi:
"Saygıdeğer üyelerimiz divan başkanlığı yolculuğumuzda bizleri destekleyeceğinizi, yalnız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum. Bunca yıldır beni desteklediğiniz gibi denetim kurulu başkanlığını devretmekten büyük mutluluk ve onur duyduğum sevgili İsmet Keskin'i en iyi şekilde destekleyeceğinizi ve yalnız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum."
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