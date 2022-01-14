Trabzonspor, Edgar le ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Kulübü, savunma oyuncusu Edgar le ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Bordo-mavili kulüp, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Edgar le ile karşılıklı anlaşarak bağlarını kopardı. Bordo-mavili kulüp KAP'a yaptığı açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel IE arasındaki 12.08.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır" denildi.

Teşekkür etti

Trabzonspor Kulübü, karşılıklı görüşerek yollarını ayırdığı Edgar le'ye teşekkür etti. Resmi siteden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonundan bugüne dek bordo-mavili formamızı terleten Edgar Ie'ye kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - TRABZON