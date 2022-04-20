Trabzonspor efsanesi Özyazıcı'ya doğum günü sürprizi - Son Dakika
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Trabzonspor efsanesi Özyazıcı'ya doğum günü sürprizi

20.04.2022 15:54
Trabzonspor efsanesi Özyazıcı'ya doğum günü sürprizi

Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük döneminde 4 lig şampiyonluğu ve birçok kupa kazandıran efsane hocası Ahmet Suat Özyazıcı'yı doğum gününde ziyaret etti.

Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük döneminde 4 lig şampiyonluğu ve birçok kupa kazandıran efsane hocası Ahmet Suat Özyazıcı'yı doğum gününde ziyaret etti.

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve eski futbolculardan Ali Kemal Denizci, 86 yaşına giren Ahmet Suat Özyazıcı'yı evinde ziyaret etti. Bordo mavili kulübe kazandırdığı kupalarla adını yazdıran ve kasketlilerin öncüsü olan Özyazıcı'ya doğum günü hediyesi olarak kasket ve forma hediye edildi.

KASKETLİLERİN ÖNCÜSÜ

Trabzonspor Kulübü ayrıca sosyal medya hesabından, "Trabzonspor devriminin mimarlarından Ahmet Suat Özyazıcı 86 yaşında! Kupaların efendisi, kasketlilerin öncüsü, değerli büyüğümüz Özyazıcı'nın doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz" mesajıyla efsane hocalarının doğum gününü kutladı.


Trabzonspor efsanesi Özyazıcı'ya doğum günü sürprizi
Trabzonspor efsanesi Özyazıcı'ya doğum günü sürprizi
Trabzonspor efsanesi Özyazıcı'ya doğum günü sürprizi
Trabzonspor efsanesi Özyazıcı'ya doğum günü sürprizi
Trabzonspor efsanesi Özyazıcı'ya doğum günü sürprizi
Trabzonspor efsanesi Özyazıcı'ya doğum günü sürprizi
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Ahmet Suat Özyazıcı, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Doğum, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor efsanesi Özyazıcı'ya doğum günü sürprizi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor efsanesi Özyazıcı'ya doğum günü sürprizi - Son Dakika
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