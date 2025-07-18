Trabzonspor, Erzurum\'da Çift Antrenmanla Hazırlık Yapıyor

Nurgül GÜNAYDIN/ ERZURUM, –YENİ sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Trabzonspor, kampın 2'nci gününde günü çift antrenmanla tamamladı.

Trabzonspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden yeni sezon hazırlıklarında dün akşam saat 17.00'de ikinci antrenmanınla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Tesisleri'nde yapılan idmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından rondo ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması gerçekleştirildi.

7 EKSİKLE ÇALIŞTILAR

Öte yandan Nahçivan ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Onuachu'nun yanı sıra belinde ağrı bulunan Ozan Tufan, sağ dizinde ağrı bulunan Enis Destan, adalesinde gerilme bulunan Edin Visca, kas spazmı bulunan Cihan Çanak ve kemik ödemi bulunan Rayyan Baniya antrenmana katılmadı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı'nın yürüttüğü bir sosyal sorumluluk projesine katılmak üzere bir günlük özel izin alan Uğurcan Çakır da antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.