Trabzonspor evinde kaybetmiyor - Son Dakika
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Trabzonspor evinde kaybetmiyor

24.02.2022 11:20
Trabzonspor evinde kaybetmiyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Kayserispor ağırlayacak.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Kayserispor ağırlayacak. Bu sezon evinde maç kaybetmeyen bordo-mavililer taraftarı önünde 19 maçtır yenilmiyor.

Trabzonspor, 25 Şubat Cuma günü sahasında Kayserispor ile 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 49 maçta bordo-mavililerin 30, konuk ekip Kayserispor'un ise 7 galibiyeti bulunurken 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig'de 63 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor, şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj yakalarken, yarın konuk edeceği Kayserispor karşısında da sahadan galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmeyi planlıyor.

Trabzon'daki maçlar

Bordo-mavililer, rakibine attığı 91 gole karşılık kalesinde 49 gol görürken, sahasında oynadığı 24 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen Trabzonspor, 5 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Evinde kaybetmiyor

Trabzonspor bu sezon sahasında oynadığı maçları kaybetmedi. Geçtiğimiz sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 353 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 19 karşılaşmada 13 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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