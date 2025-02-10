Trabzonspor - Eyüpspor İlk Yarısı Golsüz - Son Dakika
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Trabzonspor - Eyüpspor İlk Yarısı Golsüz

Trabzonspor - Eyüpspor İlk Yarısı Golsüz

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Eyüpspor'un karşılaştığı maçı ilk yarıda gol olmadan sona erdi.

10.02.2025 21:15
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Emre Mor'un pasında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.

4. dakikada Banza'nın ceza sahası içinde Ruben Vezo'ya müdahalesi sonrası VAR'a giden hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada penaltıda topun başına geçen Mame Thiam'ın vuruşunda kaleci Uğurcan sağına yatarak kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

33. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından vuruşunda Berke Özer, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Umut Güneş, Zubkov, Visca, Nwakaeme, Banza

Yedekler: Muhammed Taha Tepe, Cham, Ozan Tufan,Sikan, Serkan Asan, Serdar Saatçi. Cihan Çanak, Salih Malkaçoğlu, Ali Şahin Yılmaz, Enis Destan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo, Robin Yalçın, Luccas Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Emre Mor, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Ampem, Mame Thiam

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Erdem Gökçe, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Emre Akbaba, Hüseyin Maldar, Umut Bozok, Batuhan Uzgül, Hamza Akman

Teknik Direktör: Arda Turan - TRABZON

Kaynak: İHA

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