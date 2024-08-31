Trabzonspor, Eyüpspor maçına Abdullah Avcı ve Trezeguet\'siz çıkacak

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Trendyol Süper Ligin 4. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, İstanbul'a Teknik Direktör Abdullah Avcı olmadan gitti. Mısırlı futbolcu Trezeguet de transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere kafilede yer almadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarını, tamamlayarak İstanbul'a gitti. Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırması beklenen bordo-mavililerde Eyüpspor maçında yardımcı antrenör İhsan Gündüz Derelioğlu takımın başında olacak.

Trezeguet takımdan ayrıldı

Trabzonspor'da, Eyüpspor maçının kamp kadrosunda Trezeguet yer almadı. Yıldız oyuncunun transfer görüşmeleri için takımdan ayrılarak ülkesine gittiği belirtildi. Tedavileri süren Hüseyin Türkmen ve Nwakaeme de kafilede yer almadı. Yeni transfer Muhammed Cham ise takımla birlikte İstanbul'a gitti.

Bordo-mavililerin, 25 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

" Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Borna Barisic, Arif Boşluk, Stefan Savic, Salih Malkoçoğlu, Eren Elmalı, Arseniy Batagov, Stefano Denswil, Ali Şahin Yılmaz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, John Lundstram, Umut Güneş, Edin Vişça, Cihan Çanak, Enis Bardhi, Mislav Orsic, Poyraz Yıldırım, Enis Destan, Denis Draguş, Muhammed Cham." - TRABZON