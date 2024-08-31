Trabzonspor, Eyüpspor maçına Abdullah Avcı ve Trezeguet'siz çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor, Eyüpspor maçına Abdullah Avcı ve Trezeguet'siz çıkacak

Trabzonspor, Eyüpspor maçına Abdullah Avcı ve Trezeguet\'siz çıkacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak ancak Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Mısırlı futbolcu Trezeguet takımın yanında olmayacak. Avcı'nın yerine yardımcı antrenör İhsan Gündüz Derelioğlu takımın başında olacak. Trezeguet ise transfer görüşmeleri için ülkesine gitti.

31.08.2024 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Ligin 4. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, İstanbul'a Teknik Direktör Abdullah Avcı olmadan gitti. Mısırlı futbolcu Trezeguet de transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere kafilede yer almadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarını, tamamlayarak İstanbul'a gitti. Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırması beklenen bordo-mavililerde Eyüpspor maçında yardımcı antrenör İhsan Gündüz Derelioğlu takımın başında olacak.

Trezeguet takımdan ayrıldı

Trabzonspor'da, Eyüpspor maçının kamp kadrosunda Trezeguet yer almadı. Yıldız oyuncunun transfer görüşmeleri için takımdan ayrılarak ülkesine gittiği belirtildi. Tedavileri süren Hüseyin Türkmen ve Nwakaeme de kafilede yer almadı. Yeni transfer Muhammed Cham ise takımla birlikte İstanbul'a gitti.

Bordo-mavililerin, 25 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

" Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Borna Barisic, Arif Boşluk, Stefan Savic, Salih Malkoçoğlu, Eren Elmalı, Arseniy Batagov, Stefano Denswil, Ali Şahin Yılmaz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, John Lundstram, Umut Güneş, Edin Vişça, Cihan Çanak, Enis Bardhi, Mislav Orsic, Poyraz Yıldırım, Enis Destan, Denis Draguş, Muhammed Cham." - TRABZON

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Eyüpspor, trabzon, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Eyüpspor maçına Abdullah Avcı ve Trezeguet'siz çıkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:45 Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den Uyarı: ’Tunceli’de Deprem Bekliyorum’ Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı: 'Tunceli'de Deprem Bekliyorum'
16:36 Bütün bu rezilliğin nedeni para Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı
16:11 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin’in babasından ilk sözler Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
15:25 İstanbul’un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi
15:09 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in amcası ve annesi gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin'in amcası ve annesi gözaltına alındı
08:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
07:55 Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi
07:43 Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı
01:17 Atatürk’e hakaret eden şahıs gözaltına alındı Atatürk'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
00:47 Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti
23:35 Paris’teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke’den Paris'teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke'den
22:52 Fenerbahçe, Alanyaspor’u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü
22:47 Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 18:23:12. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Eyüpspor maçına Abdullah Avcı ve Trezeguet'siz çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement