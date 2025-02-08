Trabzonspor Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
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