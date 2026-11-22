Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Thomas Reis, bazı bölümlerde takımının oynadığı oyundan memnun kalmadığını ama önemli olanın 3 puan olduğunu söyledi.

Reis, Papara Park'taki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipten daha kaliteli takım olduklarını fakat bunu sahaya çok iyi yansıtamadıklarını ifade etti.

Reis, ilk 30-35 dakika iyi performans gösterdiklerini ama 2. golü bulamadıklarını belirterek "Aslında o golü bulabilseydik bizim adımıza ilk yarıda maçı bitirebilecek çok daha iyi sonuç elde edecek bir durum oluşabilirdi. İkinci yarıdan çok mutlu olduğumu söyleyemem elbette. Biraz dağınık oynadığımızı ifade etmem gerekir. Daha fazla merkeze oynadık, belki biraz daha fazla kanatlara inebilirdik. Aslında benim adıma da şaşırtıcı olan bir şekilde maçın son anlarında 1-0'ı savunmak durumunda kaldık. Önemli olan 3 puanı bizim adımıza kazanmaktı, kazandığımız için de mutluyuz." şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin milli aranın oyuncuların konsantrasyonunu etkilediği yönündeki sorusunu yanıtlayan Reis, "Biraz konsantrasyon konusunda sıkıntı çektiğimizi ifade edebilirim. İkinci yarıdaki performanstan çok mutlu olmadığımı dile getirmiştim." dedi.

Trabzonspor gibi kulüplerin önemli oyunculara sahip olduğunu belirten Reis, bu oyuncuların kendi ülkelerinin milli takımlarında forma giydiğini ve bunun önüne geçmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Sakat oyuncuların yokluğunun takım kalitesini etkilediğine işaret eden Reis, şunları kaydetti:

"Sakat oyuncularımız mevcut. Elbette sakat oyuncularımızın bizimle beraber olmayışıyla birlikte kalitemizden de ister istemez bir eksilme yaşanıyor. Ama biz doğru yoldayız. Doğru yolda olduğumuzu, takımımızın gayet iyi gittiğini görebiliyoruz. Bugün belki maçı daha önce bitirememek ya da daha fazla gol bulamamak sadece kendi hatamızdı. Çünkü ilk yarı özelinde 3-4 tane gerçekten net pozisyonumuz da vardı. Bunları atabilseydik maçı çok daha erken bitirebilir, skoru çok daha iyi erken alabilir, çok daha iyi skorda buradan ayrılabilirdik. Ama günün sonunda baktığınızda 3 puan 3 puandır her zaman ve hoca olarak bu kadar maçı arka arkaya kazandıktan sonra zaten üzülecek çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası."

Reis, sakat oyuncuların ne zaman döneceği hakkında sorulan soruya ise "Bu hafta sakatlıktan dönen oyuncumuz olmayacak." şeklinde cevap verdi.

Paul Onuachu'nun son maçlarda gol bulmada zorluk çekmesinin onu nasıl etkilediği sorulan soruya Reis, santrforların bazen gol atamadığı dönemler yaşayabileceğini ama çalışmaya devam etmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Aslında bugün maçın geneline baktığımızda iyi de bir maç çıkardığını söyleyebiliriz. Sadece bazı pozisyonlarda şanssızdı. Ya da Eyüpspor'un kalecisinin aslında bu konuda tebrik etmek gerekir. Önemli pozisyonlarda önemli kurtarışlar yaptığını ifade edebiliriz."

Trabzonspor'un galibiyet serisinin hatırlatılması üzerine Reis, ekip halinde başarı yakaladıklarının altını çizerek şunları kaydetti:

"Umuyorum seri devam edecek. Elbette bugün de gördüğünüz hiçbir maç kolay değil. Hiçbir zaman kolay olmuyor. Her zaman doğru tutumu, doğru mantaliteyi göstermek zorundasınız. Bu tür başarıları kazanabilmek adına doğru çalışmayı göstermek zorundasınız. Rekorlar kırdığınızı duymak elbette güzel, insanı mutlu eden şeyler. Ama rekorları kıran, bu başarıları kazanan asla sadece ben değilim. Bütün takım, bütün çalışanlarımız, buradaki herkes, takımın etrafındaki herkes elbette en başta oyuncularımız olmak üzere herkes bu rekorun bir parçası, herkes bu başarıların pay sahibi."