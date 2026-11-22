Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un futbolcusu Ozan Tufan, "Daha fazla gol atmamız gerekiyordu. Oyun olarak iyiydi ama skor olarak beni açıkçası çok tatmin etmedi ama takımım adına, galibiyet adına mutluyum." dedi.

Ozan Tufan maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, milli ara dönüşlerinin adaptasyon anlamında zor olduğunun altını çizerek "Bugün bu adaptasyonu çözdüğümüz için mutluyum. Çünkü bizim için rakibin kim olduğunun çok önemi yok. Çünkü biz kendi oyunumuza her zaman odaklı ve onu yansıtmaya çalışan bir ekibiz. Bugün de topun daha çok bizde kaldığı, oyunu yönlendirdiğimiz bir maçtı ama skor anlamında da biraz geride kaldık diyebilirim. Daha fazla gol atmamız gerekiyordu. Oyun olarak iyiydi ama skor olarak beni açıkçası çok tatmin etmedi ama takımım adına, galibiyet adına mutluyum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesiyle antrenmanların çok yoğun bir tempoda geçtiğini aktaran Ozan, "Daha çok gruplar halinde, ofansif-defansif anlamda çalışmalar sürdürüyoruz. Benim için de ofansif anlamda yapmam gerekeni yapıyorum diyebilirim. Çünkü benim de kariyerime baktığımız zaman İngiltere'de oynadığım dönemde bir senede 10 gol atmıştım, Fenerbahçe'de aynı şekilde 10 gol atmıştım." diye konuştu.

Ozan Tufan, milli takıma seçilmemesiyle ilgili soru üzerine kendisine haksızlık yapılmadığını düşündüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Haksızlık edildiğini düşünmüyorum. Sonuçta benim gibi bir sürü futbolcu var. A Milli Takım formasını giymek isteyen, hak eden bir sürü oyuncu var. Öyle bir tercih yapıldı. Hepsine saygı duyuyorum. Sergen Hoca'ya da bu konuda saygı duyuyorum. Çok sevdiğim, benim normal hayatta da değer verdiğim insanlardan biridir. Çünkü en zor dönemlerimde benim yanımda olan, bana sahip çıkan, elimden tutan bir insandır kendisi. O yüzden ona ve milli takıma böyle bir şeyim olamaz asla. Ben çalışmama bakıyorum, mücadelemi veriyorum. En iyi şekilde bunu yapmaya çalışıyorum. Takdir o tarafın."

Yapılan transferlerle zirve yarışında olmak istediklerinin altını çizen Ozan, "Çünkü biz her maça, maç maç bakıyoruz. Şimdiden şampiyonluğu konuşmuyoruz aslında ama hedefimiz o. Bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Onun dışında da Konferans Ligi'nde de ligi geçip kendimizi götürebildiğimiz kadar zirveye kadar götürmeye çalışacağız. Çünkü bu oyuncu grubunda bunun kalitesi var. Hocalarımızın da öyle, oyuncu grubunun da öyle. Böyle bir kalitede olduğumuzu düşünüyorum, bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Sadece birlik ve beraberliğin olduğu bir dönemdeyiz. Bu da bizi pozitif etkiliyor. Böyle olduğu sürece de önümüzdeki 8 maçta da kazanmak için gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trabzonsporlu futbolcu Noah Saviolo da kendileri açısından iyi bir maç olduğunu belirterek "Sonuna kadar iyi mücadele ettiğimiz bir maçtı bugün. Kazanmak herkesi mutlu ediyor. Bugün mücadele etmiş olduğumuz takımın gerçekten pozisyon anlamında tablodaki birinci ya da sonuncu olmasına bakarak mücadele ettiğimiz bir maç değil. Hiçbir takıma karşı da o şekilde mücadele etmiyoruz. 4-0 da olabilirdi, 5-0 da olabilirdi. Kazanmamız gereken bir maçtı. Bu şekilde galibiyet serisine devam ediyoruz." diye konuştu.