Trabzonspor Farkı Açtı: 5-0

Spor

Stat: Papara Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Ali Can Alp

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 87 Ali Şahin Yılmaz), Hüseyin Türkmen (Dk. 67 Serdar Saatçi), Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş (Dk. 82 Salih Malkoçoğlu), Visca (Dk. 67 Enis Destan), Cham, Cihan Çanak, Banza (Dk. 82 Poyraz Efe Yıldırım)

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Manev, Semih Güler, Tolga Kalender, Arda Okan Kurtulan, Maestro, Tayfun Aydoğan (Dk. 89 Aksel Aktaş), Yusuf Sarı (Dk. 89 Ahmet Yılmaz), Alioui (Dk. 83 Shehu), Ali Yavuz Kol (Dk. 46 Ozan Demirbağ), Yusuf Barasi (Dk. 83 Osman Kaynak)

Goller: Dk. 3, 78 ve 84 Cham, Dk. 50 ve 54 Banza (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Dk. 30 Maestro, Dk. 81 Vedat Karakuş (Adana Demirspor)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 yenerek ligde 3 hafta aradan sonra galip geldi.

50. dakikada Trabzonspor, bu kez ikinci yarıdaki ilk etkili atağında golü buldu. Cham'ın ceza alanı dışı sağ çaprazındaki şutunda savunmadan seken top Banza'nın önüne düştü. Bu futbolcu da kaleci Vedat Karakuş ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

54. dakikada Cihan Çanak sol taraftan taşıdığı topu Cham, Banza'ya aktardı. Bu futbolcu ceza alanı içinde yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Vedat Karakuş'un solundan filelere gönderdi: 3-0.

77. dakikada sol taraftan ceza alanına hareketlenen Enis Destan'ın şutunda, top direğin az farkla yanından auta gitti.

78. dakikada Enis Destan'ın sağdan ortasında, arka direkte Cham'ın gelişine sert şutunda, top kaleci Vedat Karakuş'un hemen yanından filelere gitti: 4-0.

84. dakikada Arif Boşluk'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Cham'ın gelişine şutunda, top kaleci Vedat Karakuş'un sağından filelerle buluştu: 5-0.

Trabzonspor, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.