Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'e uygulanan Dünya Kupası tarifesine eleştiri

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında 7 sarı kart çıktı.

HAKEM ELEŞTİRİLDİ

Halil Umut Meler'in maçtaki gerginliği yönetemediğine dair eleştiriler yapıldı. Rıdvan Dilmen ise Meler'i beğendiğini ifade etti, ancak ilk yarıdaki bir kararından memnun olmadığını söyledi.

"HER ŞEYE AYKIRI"

TV 8,5 yorumcusu Dilmen hakemle ilgili, "İlk yarıda kayda değer tek bir şey var, hakemi çok beğendik. Tek beğenmediğim şey Batshuayi'ye gösterdiği sarı kart. Her şeye aykırı bir sarı kart gösterdi. Batshuayi'yi şimdi çıkarmak zorunda" dedi.

"BASKETBOLA ÇEVİRECEĞİZ"

Uzatma sürelerine tepki gösteren Dilmen, "Maçta 7 dakika ne oldu anlamadım. Bunu basketbola çevireceğiz. Daha çok duracak oyunlar olacak. Kriter ne bu önemli? Nefes almaya bile böyle dakikalar eklenirse çok tartışma olur" yorumunu yaptı.