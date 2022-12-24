Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'e uygulanan Dünya Kupası tarifesine eleştiri - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'e uygulanan Dünya Kupası tarifesine eleştiri

24.12.2022 20:21
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'e uygulanan Dünya Kupası tarifesine eleştiri

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Dünya Kupası'nda uygulanan ve Süper Lig'e de gelen yeni uzatma süresinin uygulanmasını eleştirdi. Dilmen, "Maçta 7 dakika ne oldu anlamadım. Bunu basketbola çevireceğiz. Daha çok duracak oyunlar olacak. Kriter ne bu önemli? Nefes almaya bile böyle dakikalar eklenirse çok tartışma olur" yorumunu yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında 7 sarı kart çıktı.

HAKEM ELEŞTİRİLDİ

Halil Umut Meler'in maçtaki gerginliği yönetemediğine dair eleştiriler yapıldı. Rıdvan Dilmen ise Meler'i beğendiğini ifade etti, ancak ilk yarıdaki bir kararından memnun olmadığını söyledi.

"HER ŞEYE AYKIRI"

TV 8,5 yorumcusu Dilmen hakemle ilgili, "İlk yarıda kayda değer tek bir şey var, hakemi çok beğendik. Tek beğenmediğim şey Batshuayi'ye gösterdiği sarı kart. Her şeye aykırı bir sarı kart gösterdi. Batshuayi'yi şimdi çıkarmak zorunda" dedi.

"BASKETBOLA ÇEVİRECEĞİZ"

Uzatma sürelerine tepki gösteren Dilmen, "Maçta 7 dakika ne oldu anlamadım. Bunu basketbola çevireceğiz. Daha çok duracak oyunlar olacak. Kriter ne bu önemli? Nefes almaya bile böyle dakikalar eklenirse çok tartışma olur" yorumunu yaptı.

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Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'e uygulanan Dünya Kupası tarifesine eleştiri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'e uygulanan Dünya Kupası tarifesine eleştiri - Son Dakika
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