Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki günün ilk antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet ve sahada duran top çalışması gerçekleştirdi.

Futbolcular, akşam antrenmanın da ise dinamik ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.